В НБА назвали дату завершення чемпіонату

Стало відомо, коли сезон НБА 2019/20 завершиться.

Сезон НБА планують відновити 31 липня, а останній матч фінальної серії має відбутися не пізніше 12 жовтня.

Про це повідомив інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі,

При цьому клуби схиляються до того, що сезон продовжать 22 команди.

Регулярний чемпіонат дограють клуби, які входять в зону плей-оф, а також ті, хто відстають не більше, ніж на 6 матчів, а саме: Портленд, Новий Орлеан, Сакраменто, Сан-Антоніо, Фінікс, Вашингтон.

Нагадаємо, НБА може відкрити ринок вільних агентів до драфта.

Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.