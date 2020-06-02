Чемпіонат НБА дограють 22 клуби

Визначилися команди, які дограють сезон в НБА

Регулярний чемпіонат НБА 2019/20 дограє тільки 22 команди з 30.

Про це повідомив інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

"Зараз велика увага приділяється моделі з 22 командами в Орландо. НБА продовжує роботу над деталями, на цьому тижні вони закінчать роботу над структурою і форматом відновлення сезону. У четвер пройде голосування. Очікується, що рішення буде прийнято більшістю голосів", - розповів Воджнаровскі.

Таким чином, регулярний чемпіонат дограють клуби, які входять в зону плей-оф, а також ті, хто відстають не більше ніж на 6 матчів, а саме: Портленд, Новий Орлеан, Сакраменто, Сан-Антоніо, Фінікс, Вашингтон.

Нагадаємо, НБА може відкрити ринок вільних агентів до драфта.

Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.