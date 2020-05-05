Власники Сан-Антоніо продадуть акції клубу

Сан-Антоніо не буде змінювати місто

Власники Сан-Антоніо Сперс незабаром можуть продати міноритарний пакет акцій клубу.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Попри рішення власників продати міноритарний пакет акцій, вони продовжать керувати клубом і не будуть перевозити його в інше місто.

Відзначимо, що до 1973 року клуб базувався в Далласі, після чого перебрався в Сан-Антоніо, де завоював п'ять чемпіонських титулів і став четвертим найтитулованішим клубом в історії НБА.

Нагадаємо, компанія з Лас-Вегаса закликає НБА та інші великі ліги дограти сезон в місті.

Раніше НБА перенесла церемонію драфта-2020 на невизначений термін.