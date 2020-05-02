Компанія з Лас-Вегаса закликає НБА та інші великі ліги дограти сезон в місті

Компанія, яка володіє декількома готелями і казино, готова організувати проживання учасників

Джерело - Bleacher Report.

Компанія з Лас-Вегаса закликає НБА та інші великі ліги, включаючи НХЛ, жіночу НБА і MLB, організувати в місті грандіозний захід.

Про це повідомляє Bleacher Report.

MGM Resorts пропонує лігам дограти перервані або відкладені через коронавірус сезони в Лас-Вегасі.

Компанія, яка володіє декількома готелями і казино, готова організувати проживання учасників та надати ігрові майданчики в умовах карантину.

Нагадаємо, НБА перенесла церемонію драфта-2020 на невизначений термін.