Джордан назвав найкращого розігруючого в історії НБА

На думку легенди баскетболу найкращим є Меджік Джонсон

Джерело - Clutch Points.

Легенда Національної баскетбольної асоціації і клубу Чикаго Буллз Майкл Джордан в документальному фільмі Останній танець визначив найкращим розігруючим в історії НБА Меджіка Джонсона.

Про це заявив сам ексбаскетболіст.

"Я поважаю талант Айзеі Томаса. На мій погляд, найкращий розігруючий всіх часів - Меджік Джонсон, а відразу за ним - Айзе. Незалежно від того, як сильно я його ненавиджу, я поважаю його гру", - сказав Джордан.

Останній танець - документальний фільм про Майкла Джордана і Чикаго Буллз 1990-х, знятий ESPN. У серіал увійшли інтерв'ю з ключовими гравцями команди: Скотті Піппеном, Деннісом Родманом, Стівом Керром, головним тренером Філом Джексоном, а також іншими зірками - Чарльзом Барклі, Патріком Юїнгом, Меджіком Джонсоном, Кобі Браянтом і багатьма іншими.

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