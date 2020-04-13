Гобер став першим гравцем у НБА, у якого було діагностовано коронавірус

Баскетболіст клубу Юта Джаз Руді Гобер отримував смертельні погрози після того, як у нього виявили коронавірус.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Я отримував смертельні погрози. Я подумав, що повинен почекати, поки це пройде. У той час було багато страху через цей вірус. Пам'ятайте, що на момент постановки діагнозу в США ще не було пандемії. Сьогодні це вже не так. Ця новина була для мене шоком. НБА була першою великою лігою, яка закрилася. Велика людина Адам Сільвер діяв швидко і добре", - сказав Гобер.

Саме Гобер став першим гравцем в лізі, у якого було діагностовано коронавірус. Після цього сезон в НБА був припинений.

Нагадаємо, у гравців НБА можуть відібрати частину зарплати.

Раніше, чемпіон України спробує проявити себе у НБА.