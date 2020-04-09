Чемпіон України спробує проявити себе у НБА

Санон знову візьме участь у Літній Лізі

Джерело - ФБУ.

Чемпіон України у складі Дніпра Іссуф Санон візьме участь у Літній Лізі за Нью-Йорк Нікс.

Про це повідомляє ФБУ.

Санона обрали на Драфті-2018, але Вашингтон Візардз він виявився непотрібним. Він грав у Літній Лізі НБА в 2019 році, але не вразив. Нині 20-річний уродженець Донецька хоче спробувати знову. Для цього він обрав одну з найслабших і одночасно найстатусніших команд Ліги - Нью-Йорк Нікс.

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