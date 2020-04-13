НБА представила план повернення баскетболу

У лізі мають намір завершити сезон

Джерело - ESPN.

З моменту, коли спалах пандемії коронавірусу в США почне згасати, має пройти ще три-чотири тижні до початку ігор.

Про це заявив експерт Браян Віндгорст.

"Переговоривши з керівниками та тренерами команд ліги, ми прийшли до висновку, що знадобиться 25 днів для повноцінного повернення баскетболу. 11-денна серія індивідуальних треніовок, а потім, якщо буде дозвіл команди зможуть провести двотижневий тренувальний збір з іграми 5 на 5", - зазначив Віндгорст.

Нагадаємо, у гравців НБА можуть відібрати частину зарплати.

Раніше, чемпіон України спробує проявити себе у НБА.