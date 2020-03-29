 Іспанія підтримала форварда збірної України | Баскетбол | Champion.com.ua
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Іспанія підтримала форварда збірної України

Сьогодні 20:55 861 0
Клуби підтримали Боброва
Іспанія підтримала форварда збірної України
#Бобров

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольна Іспанія підтримала форварда збірної України В’ячеслава Боброва, який наразі бореться з коронавірусом.

Клуб українця Фуенлабрада виступив із заявою.

"Нашого гравця В’ячеслава Боброва госпіталізували в Україні з позитивним тестом на коронавірус та пневмонією. Він відчув себе зле наступного дня після перельоту з Мадриду на батьківщину. Ми зв’язалися з ним і він запевнив, що почувається вже краще, ніж попередні дні. Він наполягає на чіткому меседжі для всіх: "Сприймайте цей вірус дуже серйозно. Подбайте про себе та оточуючих", - йдеться в повідомленні іспанського клубу.

Інші іспанські клуби та Ліга ACB також підтримали в соцмережах українця.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.

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