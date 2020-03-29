Баскетбольна Іспанія підтримала форварда збірної України В’ячеслава Боброва, який наразі бореться з коронавірусом.

Клуб українця Фуенлабрада виступив із заявою.

"Нашого гравця В’ячеслава Боброва госпіталізували в Україні з позитивним тестом на коронавірус та пневмонією. Він відчув себе зле наступного дня після перельоту з Мадриду на батьківщину. Ми зв’язалися з ним і він запевнив, що почувається вже краще, ніж попередні дні. Він наполягає на чіткому меседжі для всіх: "Сприймайте цей вірус дуже серйозно. Подбайте про себе та оточуючих", - йдеться в повідомленні іспанського клубу.