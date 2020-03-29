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У власника Нью-Йорк Нікс діагностували коронавірус

Сьогодні 09:32 126 0
У власника Нью-Йорк Нікс діагностували коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Власник клубу НБА Нью-Йорк Нікс Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляється в twitter команди.

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"Виконавчий голова і головний виконавчий директор Медісон Сквер Гарден Компані Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус. Він був в самоізоляції і майже не відчував ніяких симптомів. Він продовжує контролювати бізнес-операції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, польським клубам виплатять компенсацію у розмірі 25 млн євро

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