Польським клубам виплатять компенсацію у розмірі 25 млн євро

У Польщі вирішили підтримати футбольні клуби

Польський футбольний союз прийняв рішення підтримати професіональні клуби країни у період вимушеного призупинення сезону у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На спеціальному засіданні організації прийнято рішення надати клубам фінансову допомогу в розмірі 116 мільйонів злотих (близько 25,6 млн євро), повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

"Кошти призначені, зокрема, для того, аби футбольні клуби, які виступають під егідою PZPN, могли функціонувати в ситуації, що склалася, а також для забезпечення належної адаптації до неминучих змін футбольних реалій", - розповіли у Польському футбольному союзі.

Нагадаємо, у Валенсії 25 людей заразилися коронавірусом.