 Власник Кліпперс пожертвує 25 млн на боротьбу з коронавірусом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Балмер пожертвує 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Сьогодні 13:27 425 0
10 мільйонів отримає Вашингтонський університет в Сіетлі, який працює над створенням вакцини від COVID-19
Балмер пожертвує 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
#Кліпперс, #Балмер, #НБА

Джерело - CBS Sports.

Власник клубу НБА Кліпперс Стів Балмер і його дружина Конні виділять 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє CBS Sports.

10 мільйонів отримає Вашингтонський університет в Сіетлі, який працює над створенням вакцини від COVID-19.

Також колишній глава Microsoft надасть фінансову допомогу південно-східному Мічігану, де він виріс, і Лос-Анджелесу, де базується його команда НБА.

Нагадаємо, Ройс пожертвував 500 тисяч на підтримку підприємств, які несуть збитки через коронавірус.

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