10 мільйонів отримає Вашингтонський університет в Сіетлі, який працює над створенням вакцини від COVID-19

Джерело - CBS Sports.

Власник клубу НБА Кліпперс Стів Балмер і його дружина Конні виділять 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє CBS Sports.

10 мільйонів отримає Вашингтонський університет в Сіетлі, який працює над створенням вакцини від COVID-19.

Також колишній глава Microsoft надасть фінансову допомогу південно-східному Мічігану, де він виріс, і Лос-Анджелесу, де базується його команда НБА.

Нагадаємо, Ройс пожертвував 500 тисяч на підтримку підприємств, які несуть збитки через коронавірус.