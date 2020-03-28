У фінальному голосуванні Австралія перемогла Росію

Джерело - ФБУ.

Австралія стане країною-господарем чемпіонату світу 2022 року серед жіночих команд.

Про це повідомляє ФБУ.

У фінальному голосуванні Австралія перемогла Росію. Визначення господаря відбувалося в режимі відеоконференції через заходи безпеки, викликані пандемією коронавірусу.

Це вже другий чемпіонат світу серед жінок для Австралії. Перший відбувся 1994 року.

Нагадаємо, гравець збірної України перехворів коронавірусом.