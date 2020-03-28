Джерело - ФБУ.
Австралія стане країною-господарем чемпіонату світу 2022 року серед жіночих команд.
Про це повідомляє ФБУ.
У фінальному голосуванні Австралія перемогла Росію. Визначення господаря відбувалося в режимі відеоконференції через заходи безпеки, викликані пандемією коронавірусу.
Це вже другий чемпіонат світу серед жінок для Австралії. Перший відбувся 1994 року.
Нагадаємо, гравець збірної України перехворів коронавірусом.
Раніше повідомляли, що НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.