Українцю істотно урізали зарплату у Барселоні

Пустовий отримує лише 30% від суми, яка прописана у контракті

Каталонська Барселона з 13 березня платить своїм баскетболістам тільки 30% від сум, прописаних в їх контрактах.

Про це повідомляє El Mundo Deportivо.

Після відновлення сезону баскетболісти Барселони, включаючи українського центрового Артема Пустового, знову отримуватимуть зарплати в повному обсязі.

Пустовий в сезоні 2019-2020 провів всього шість матчів. В середньому за гру колишній гравець Хіміка набирає по 5,4 очка.

Чинний контракт Артема Пустового з Барселоною розрахований до літа 2021 року.

Раніше, гравець збірної України перехворів коронавірусом.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.