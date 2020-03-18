НБА може провести серії плей-оф до трьох перемог

У лізі можуть скоротити серію

Національна баскетбольна асоціація розглядає кілька сценаріїв після відновлення сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Серед запропонованих варіантів є той, при якому ліга може на ранніх стадіях плей-оф проводити матчі не до чотирьох, а до трьох перемог, що дозволить скоротити серію.

Нагадаємо, 11 березня, після виявлення коронавірусу у центрового Юти Джаз Руді Гобера, ліга оголосила про припинення регулярного сезону як мінімум на 30 днів. Пізніше позитивний результат дали тести одноклубника Гобера Донована Мітчелла і центрового Детройт Пістонс Крістіана Вуда.

Вчора, 17 березня, стало відомо про виявлення коронавірусу у чотирьох гравців Бруклін Нетс.