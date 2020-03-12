ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги

Фінал чотирьох Кубка України перенесено на вересень 2020 року

Джерело - ФБУ.

12 березня в онлайн режимі відбулося екстрене засідання виконкому Федерації баскетболу України, на якому було винесено ряд важливих питань, щодо проведення офіційних змагань під егідою ФБУ в умовах поширення у світі коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

ФБУ прийняла рішення закінчити розіграш Суперліги цього сезону через коронавірус.

Завершено також розіграш Вищої ліги України, а також жіночих чемпіонатів (Суперліги та Вищої ліги).

Фінал чотирьох Кубка України перенесено на вересень 2020 року.

Сьогодні стало відомо, що сезон в НБА припинений після інформації про те, що центровий Юти Джаз Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.