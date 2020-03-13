Сезон НБА відновиться не раніше ніж через 30 днів

НБА не розглядає варіант зі скасуванням сезону

НБА через 30 днів вирішить, що робити далі з сезоном регулярного чемпіонату.

Про це комісіонер НБА Адам Сільвер заявив в інтерв'ю ESPN.

"Навіть якщо ми пропустимо цілий місяць, навіть якщо ми пропустимо шість тижнів, у нас все одно буде можливість відновити сезон. Це може означати, що фінал відбудеться в липні або наприкінці липня. Зараз передчасно стверджувати, що сезон не буде відновлено", - сказав Сілвер.

Власники клубів НБА підтримують рішення переглянути терміни відновлення сезону через місяць.

Нагадаємо, що чемпіонат НБА був припинений 12 березня, після того, як вірус COVID-19 був виявлений у центрового Юти Джаз Руді Гобера.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.