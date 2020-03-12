Українець Михайлюк потрапив до числа підозрюваних на зараження коронавірусом

Юта зустрічалася з Детройтом в ніч з 7 на 8 березня

Під підозрою на наявність в організмі вірусу COVID-19 автоматично опинилися всі гравці, які контактують з центровим Юти Руді Гобером, серед них і українець Святослав Михайлюк.

Про це повідомляє Clutch Points.

Юта зустрічалася з Детройтом в ніч з 7 на 8 березня. Тоді Михайлюк провів на майданчику 24 хвилини, а Гобертен - 35.

Сьогодні стало відомо, що сезон в НБА припинений після інформації про те, що центровий Юти Джаз Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.