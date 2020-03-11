Орландо переміг Мемфіс, Індіана програла Бостону. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон - Нью-Йорк 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28)
Індіана - Бостон 111:114 (22:30, 28:29, 30:35, 31:20)
Х'юстон - Міннесота 117:111 (26:35, 26:21, 31:24, 34:31)
Чикаго - Клівленд 108:103 (27:29, 27:23, 24:26, 30:25)
Сан-Антоніо - Даллас 119:109 (27:29, 27:30, 29:26, 36:24)
Мемфіс - Орландо 115:120 (35:27, 28:23, 23:35, 29:35)
Портленд - Фінікс 121:105 (36:28, 18:25, 28:25, 39:27)
Лейкерс - Бруклін 102:104 (33:27, 25:29, 22:31, 22:17)
Голден Стейт - Кліпперс 107:131 (26:35, 22:41, 29:35, 30:20)
Раніше, Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії.
Нагадаємо, Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА.