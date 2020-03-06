Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
Торонто обіграв Голден Стейт в рамках черговий матчу регулярного чемпіонату НБА та забезпечив собі місце у плей-оф.
Торонто здобув 44 перемоги у 62 матчах.
Репторз стали другою командою, яка гарантувала Собі доля в плей-оф. Дерло, кому це удалось БУВ лідер регулярного чемпіонату Мілуокі.
The Raptors have officially clinched a playoff spot ✅ pic.twitter.com/tpAovADQL0— NBA TV (@NBATV) March 6, 2020
Раніше, Мемфіс повторив рекорд Нью-Йорка у НБА.
Нагадаємо, Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії.