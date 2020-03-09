Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі продовжує відновлюватися після травми.

Про це розповів головний тренер Голден Стейт Стів Керр.

"З Каррі все нормально, але він поки недостатньо відновився, щоб тренуватися. У нас попереду вихідний день. Подивимося на його стан в найближчі пару днів. Поки що скажу, що його участь в грі у вівторок під питанням", - розповів Керр.