Джерело - xsport.ua.
Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі продовжує відновлюватися після травми.
Про це розповів головний тренер Голден Стейт Стів Керр.
"З Каррі все нормально, але він поки недостатньо відновився, щоб тренуватися. У нас попереду вихідний день. Подивимося на його стан в найближчі пару днів. Поки що скажу, що його участь в грі у вівторок під питанням", - розповів Керр.
Раніше, Леброн привітав Каррі з поверненням на паркет.
Нагадаємо, Каррі визнаний найкращим баскетболістом 10-річчя.