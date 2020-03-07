Джерело - Чемпіон.

Легендарний форвард Лос-Анджелес Лейкерс Лебро Джеймс привітав з повернення після важкої травми лідера Голден Стейт Ворріорз Стефа Каррі.

"Радий був побачити Стефена Каррі на майданчику. Немає нічого кращого, ніж перебувати в улюбленому місці! Грі тебе не вистачало", - написав Джеймс в Twitter.

Happy to see @StephenCurry30 back out there again! Nothing like being in your sanctuary! The game missed you. 🙏🏾👑 — LeBron James (@KingJames) March 6, 2020

Нагадаємо, Леброн Джеймс став третім в історії НБА гравцем, який набрав за кар'єру 34 тис очок.

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