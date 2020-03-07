 Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна розібралася з Фернандес та вийшла у півфінал турніру у Мексиці
Сьогодні 09:08 556
Світоліна - Рус: онлайн-трансляція півфіналу в Монтерреї. LIVE
Сьогодні 12:47 46
Олександрія - Динамо: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 11:23 624
Чоловіча естафета 4х7,5 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 11:00 162
Українки виграли два золота з артистичного плавання на етапі Світової серії
Сьогодні 10:45 266
Визначився склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу
Сьогодні 09:28 323
Жіноча естафета 4х6 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:44 634
Цуренко вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:38 755
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 22:00 71589 2
Шевченко оголосив склад збірної України на товариські матчі проти Франції та Польщі
Вчора 20:53 1638
Блоги
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:16 196
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів Valeriy Ruchka
Вчора 22:00 557
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела Valeriy Ruchka
Вчора 21:46 1434
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! Андрій Твердохліб
Вчора 10:06 2698
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля Valeriy Ruchka
05.03.2020 19:59 1804
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:47 Пряма трансляція Світоліна - Рус: онлайн-трансляція півфіналу в Монтерреї. LIVE 46
12:47 Біатлон Санітра: Якщо в естафеті опинимося в шістці – це буде супер 43
12:30 Теніс Світоліна: Моя подача зіграла ключову роль 128
12:16 Блог Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику 196
12:15 RunNews У Японії зник український марафонець 207
11:57 Баскетбол Леброн набрав 34 тис очок у НБА 212
11:52 Пряма трансляція Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE 88
11:41 Футбол Алавес - Валенсія 1:1. Огляд матчу 207
11:37 Пряма трансляція Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE 103
11:30 Хокей Нью-Джерсі розібрався з Сент-Луїсом, перемоги Калгарі та Ванкувера. Результати матчів НХЛ 119
11:23 Пряма трансляція Олександрія - Динамо: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE 624
11:14 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу естафету у Нове Место 369
11:00 Пряма трансляція Чоловіча естафета 4х7,5 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE 162
10:58 Баскетбол Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА 283
10:45 Плавання Українки виграли два золота з артистичного плавання на етапі Світової серії 266
10:35 Пряма трансляція Ліверпуль - Борнмут: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE 428
10:27 ММА Нурмагомедов штовхнув ногою чемпіонський пояс Фергюсона 600
10:15 Теніс Світоліна – Фернандес. Огляд матчу 499
09:55 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету 382
09:45 Футбол Філіппов: Десна себе ще покаже у першій шістці 520
09:28 Біатлон Визначився склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу 323
09:08 Теніс Світоліна розібралася з Фернандес та вийшла у півфінал турніру у Мексиці 556
02:44 Пряма трансляція Жіноча естафета 4х6 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE 634
01:48 Пряма трансляція Валенсія - Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 244
01:33 Пряма трансляція Челсі - Евертон: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE 345

Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:58 283 0
У НБА було зіграно 10 матчів
Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

7 березня

Вашингтон – Атланта 118:112 (33:34, 31:23, 29:18, 25:37)

Бруклін Нетс - Сан-Антоніо 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25)

Нью-Йорк Нікс - Оклахома 103:126 (20:27, 28:34, 30:34, 25:31)

Бостон - Юта 94:99 (29:30, 20:32, 17:17, 28:20)

Міннесота – Орландо 118:132 (24:29, 31:36, 28:37, 35:30)

Новий Орлеан - Маямі 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30)

Чикаго - Індіана 102:108 (25:29, 21:33, 26:27, 30:19)

Даллас - Мемфіс 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31)

Фінікс - Портленд 127:117 (34:22, 33:36, 28:24, 32:35)

Лос-Анджелес Лейкерс - Мілуокі 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27)

Раніше, Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії.

Також, Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА.

Коментарі ()