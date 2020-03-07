Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
7 березня
Вашингтон – Атланта 118:112 (33:34, 31:23, 29:18, 25:37)
Бруклін Нетс - Сан-Антоніо 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25)
Нью-Йорк Нікс - Оклахома 103:126 (20:27, 28:34, 30:34, 25:31)
Бостон - Юта 94:99 (29:30, 20:32, 17:17, 28:20)
Міннесота – Орландо 118:132 (24:29, 31:36, 28:37, 35:30)
Новий Орлеан - Маямі 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30)
Чикаго - Індіана 102:108 (25:29, 21:33, 26:27, 30:19)
Даллас - Мемфіс 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31)
Фінікс - Портленд 127:117 (34:22, 33:36, 28:24, 32:35)
Лос-Анджелес Лейкерс - Мілуокі 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27)
Раніше, Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії.
Також, Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА.