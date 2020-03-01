Харківські Соколи у неймовірному матчі переграли Хімік у Суперлізі

Харківська команда здобула третю перемогу у сезоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома приймали Хімік.

Харківській команді вдома вдалося з перевагою лише в одне очко переграти чемпіона України. Після перерви третю чверть відмінно провели господарі, четверту - гості.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

1 березня

Харківські Соколи - Хімік 77:76 (17:18, 21:19, 26:15, 13:24)

Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.

Також, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.