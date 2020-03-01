Харківські Соколи у неймовірному матчі переграли Хімік у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома приймали Хімік.
Харківській команді вдома вдалося з перевагою лише в одне очко переграти чемпіона України. Після перерви третю чверть відмінно провели господарі, четверту - гості.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
1 березня
Харківські Соколи - Хімік 77:76 (17:18, 21:19, 26:15, 13:24)
Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.
Також, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.