Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі

Харків'яни вели впродовж всього матчу, але поступилися на останніх секундах Одесі

Харківські Соколи у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги приймали Одесу.

Протягом трьох чвертей одесити не встигали у захисті за суперником, як наслідок легіонери господарів Делвін Грем, Карім Джамар та Зак Джексон піймали кураж і на двох у третій чверті набрали 17 очок, завдяки чому на заключну частину їхня команда йшла з рахунком 73:60 на свою користь.

Проте така самовпевненість коштувала дорого. На початку заключної частини одесити скоротили відставання з 13 очок до одного. Пресинг по всьому паркету від Одеси змушував помилятися харків’ян. Проте господарі переключилися і повернулися до того, з чого починали – до конструктивної гри. Це дозволило збільшити перевагу до 6 очок, але заведені одесити не відпустили суперника. Вони грали до кінця і завдяки характеру, за 7 секунд до сирени, вперше вийшли вперед.

Харків’яни намагалися врятуватися, але не точна спроба рятівного кидка Тіщенком і фол Бояркіна на додачу зафіксували рахунок на табло – 89:86 на користь Одеси.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

28 лютого

Харківські Соколи – Одеса 86:89 (24:20, 24:20, 25:20, 13:29)

Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.