Дніпро переміг Хімік у Суперлізі

Дніпро продовжує лідирувати у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги приймав Хімік.

Госопдарі майданчика здобули переконливу перемогу у грі з підсумковим рахунком – 95:80.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джаред Террелл (25) із Дніпра.

Суперліга Парі-Матч - Регулярний чемпіонат

28 лютого

Дніпро – Хімік 95:80 (29:16, 22:22, 26:26, 18:16)

Раніше, Київ-Баскет вирвав перемогу у Миколаєва у Суперлізі.

Нагадаємо, Прометей в непростому поєдинку переміг Запоріжжя у Суперлізі.