Дніпро переміг Хімік у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги приймав Хімік.
Госопдарі майданчика здобули переконливу перемогу у грі з підсумковим рахунком – 95:80.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Джаред Террелл (25) із Дніпра.
Суперліга Парі-Матч - Регулярний чемпіонат
28 лютого
Дніпро – Хімік 95:80 (29:16, 22:22, 26:26, 18:16)
Раніше, Київ-Баскет вирвав перемогу у Миколаєва у Суперлізі.
Нагадаємо, Прометей в непростому поєдинку переміг Запоріжжя у Суперлізі.