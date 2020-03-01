Дніпро розгромив Одесу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Дніпро вдома завдав поразки Одесі.
Перша чверть зустрічі пройшла за переваги господарів. До перерви гостям вдалося відіграти три очка. А от третю чверть дуже потужна провів Дніпро, забивши плюс 18 очок. В останній чверть господарі на класі довели матч до перемоги.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
1 березня
Дніпро - Одеса 95:70 (23:14, 18:21, 32:14, 22:21)
Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.
Також, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.