Дніпро розгромив Одесу у Суперлізі

Господарі перемогли з перевагою у 25 очок

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Дніпро вдома завдав поразки Одесі.

Перша чверть зустрічі пройшла за переваги господарів. До перерви гостям вдалося відіграти три очка. А от третю чверть дуже потужна провів Дніпро, забивши плюс 18 очок. В останній чверть господарі на класі довели матч до перемоги.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

1 березня

Дніпро - Одеса 95:70 (23:14, 18:21, 32:14, 22:21)

Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.

Також, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.