Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 лютого, Миколаїв у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги приймав Черкаські Мавпи.
Вирішальною у матчі стала третя десятихвилинка, яку команди розпочали відносно рівно, але ближче до завершення різниця в рахунку сягнула 18 балів. Мавпи намагалися збільшити власну перевагу ще більше, але різницю в 20 балів подолано не було.
На останніх хвилинах гри господарі намагалися створити диво, проте гості дотерпіли та вибороли таку важливу для себе перемогу.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
29 лютого
Миколаїв – Черкаські Мавпи 63:74 (19:18, 11:22, 12:17, 21:17)
Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.
Також, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.