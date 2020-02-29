Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у Суперлізі

Черкаські Мавпи здобули важливу перемогу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, Миколаїв у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги приймав Черкаські Мавпи.

Вирішальною у матчі стала третя десятихвилинка, яку команди розпочали відносно рівно, але ближче до завершення різниця в рахунку сягнула 18 балів. Мавпи намагалися збільшити власну перевагу ще більше, але різницю в 20 балів подолано не було.

На останніх хвилинах гри господарі намагалися створити диво, проте гості дотерпіли та вибороли таку важливу для себе перемогу.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

29 лютого

Миколаїв – Черкаські Мавпи 63:74 (19:18, 11:22, 12:17, 21:17)

Нагадаємо, Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.

Також, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.