Вільямсон - перший 19-річний гравець, який набирав 20+ очок в 10 матчах поспіль

Зайон перевершив рекорд Кармело Ентоні

Джерело - Чемпіон.

Новачок Пеліканс Зайон Вільямсон, набравши 24 очка в сьогоднішньому матчі з Клівлендом (116:104), став першим 19-річним гравцем в історії НБА, який набирав як мінімум 20 очок у 10 матчах поспіль.

Про це повідомляє The Score.

Зайон перевершив рекорд Кармело Ентоні, якому у віці 19 років двічі вдавалося провести серію з 9 матчів з 20+ очками.

Вільямсон став четвертим новачком з 2000 року, який набирав 20+ очок в 10 матчах поспіль, повторивши досягнення Донована Мітчелла, Джоела Ембііда і Блейка Гріффіна.

Нагадаємо, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.

Раніше Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.