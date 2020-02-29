Вільямсон - перший 19-річний гравець, який набирав 20+ очок в 10 матчах поспіль

Джерело - Чемпіон.
Новачок Пеліканс Зайон Вільямсон, набравши 24 очка в сьогоднішньому матчі з Клівлендом (116:104), став першим 19-річним гравцем в історії НБА, який набирав як мінімум 20 очок у 10 матчах поспіль.
Про це повідомляє The Score.
Зайон перевершив рекорд Кармело Ентоні, якому у віці 19 років двічі вдавалося провести серію з 9 матчів з 20+ очками.
Вільямсон став четвертим новачком з 2000 року, який набирав 20+ очок в 10 матчах поспіль, повторивши досягнення Донована Мітчелла, Джоела Ембііда і Блейка Гріффіна.
Нагадаємо, Одеса у кінцівці матчу вирвала перемогу у Харківських Соколів у Суперлізі.
Раніше Дніпро переміг Хімік у Суперлізі.