Прометей в непростому поєдинку переміг Запоріжжя у Суперлізі

Прометей знову обіграв Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги приймав Прометей.

Ключовою у матчі стала саме заключна десятихвилинка, яку значно переконливіше провів саме Прометей. Морріс Крік відмінно провів другу половину, допомогла гостям і енергія Сидорова, а бігмени гостей закріпили перевагу Прометея наприкінці матчу.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Брендон Рендольф із Запоріжжя – 32 очка.

Суперліга

27 лютого

Запоріжжя - Прометей 85:93 (19:14, 28:24, 20:27, 18:28)

Нагадаємо, збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021.