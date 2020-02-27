 Київ-Баскет вирвав перемогу у Миколаєва у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет вирвав перемогу у Миколаєва у Суперлізі

Сьогодні 21:16 259 0
Лише одне очко вирішило долю матчу
Київ-Баскет вирвав перемогу у Миколаєва у Суперлізі
#Миколаїв, #Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.

Миколаїв у матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги приймав Київ-Баскет.

Вирішальними  у грі виявилися останні хвилини матчу. Спочатку Классен ефектним триочковим вивів киян вперед – 84:81. Але одразу у відповідь Петерсон також влучно забив з-за дуги.

Однак за три секунди до фінальної сирени Хілла зупинили не за правилами на шляху до кільця господарів. Американський легіонер гостей холоднокровно реалізував перший штрафний, а другим поцілив у кільце, відбираючи у суперника останні долі секунди на відповідь.

Суперліга Парі-Матч - Регулярний чемпіонат

27 лютого

Миколаїв – Київ-Баскет – 84:85 (18:18, 15:24, 26:20, 25:23)

Нагадаємо, Прометей в непростому поєдинку переміг Запоріжжя у Суперлізі.

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