Даллас переміг Міннесоту, Клівленд здолав Маямі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
25 лютого
Клівленд - Маямі 125:119 OT (21:29, 35:39, 24:31, 31:12, 14:8)
Філадельфія - Атланта 129:112 (41:24, 28:28, 22:40, 38:20)
Вашингтон - Мілуокі 134:137 OT (25:30, 22:27, 35:38, 41:28, 11:14)
Бруклін - Орландо 113:115 (27:22, 27:19, 33:40, 26:34)
Х'юстон - Нью-Йорк 123:112 (36:33, 36:24, 29:29, 22:26)
Даллас - Міннесота 139:123 (41:27, 40:38, 29:31, 29:27)
Юта - Фінікс 111:131 (35:27, 27:35, 26:37, 23:32)
Кліпперс - Мемфіс 124:97 (40:14, 26:13, 24:29, 34:31)
Раніше, Детройт Михайлюка програв Портленду.
Нагадаємо, Мілуокі забезпечив собі місце у плей-оф, встановивши рекорд НБА.