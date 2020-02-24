Мілуокі забезпечив собі місце в плей-оф, встановивши рекорд НБА

Команда здобула 48 перемог в 56 матчах

Мілуокі Бакс гарантував собі місце в плей-оф НБА.

Про це повідомила прес-служба ліги.

Команда провела 56 матчів в поточному сезоні, здобувши 48 перемог при шести поразках. Бакс, які зараз є лідерами Східної конференції, стали недосяжними для суперників після того, як Вашингтон Візардс поступився Чикаго Буллз.

Завдяки осічці суперника Мілуокі вже точно не опуститься нижче восьмого місця. Цей показник перевершив рекорд, який встановив Голден Стейт в сезоні 2016/17. Тоді Ворріорс вийшли в плей-офф на два дні пізніше - 25 лютого.

У минулому сезоні Мілуокі дійшов до фіналу плей-офф Східної конференції, де поступився майбутньому чемпіону Торонто Репторс.

Нагадаємо, команда Леброна виграла Матч всіх зірок НБА.