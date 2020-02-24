Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
Українець Михайлюк у складі Детройта набрав 5 очок.
НБА. Регулярний чемпіонат
24 лютого
Лейкерс - Бостон 114:112 (28:19, 28:35, 31:33, 27:25)
Денвер - Міннесота 128:116 (43:38, 30:27, 24:22, 31:29)
Торонто - Індіана 127:81 (34:12, 29:20, 22:23, 42:26)
Чикаго - Вашингтон 126:117 (35:31, 38:27, 28:27, 25:32)
Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 131:103 (29:29, 32:26, 37:18, 33:30)
Голден Стейт - Новий Орлеан 101:115 (33:29, 23:17, 21:31, 24:38)
Портленд - Детройт 107:104 (40:24, 13:27, 27:34, 27:19)
Нагадаємо, команда Леброна виграла Матч всіх зірок НБА.