 Хімік переміг Миколаїв у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Хімік переміг Миколаїв у Суперлізі

Сьогодні 08:24 89 0
Хімік здобув 13 перемогу у сезоні
Хімік переміг Миколаїв у Суперлізі
#Хімік, #Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Хімік вдома завдав поразки Миколаєву.

У переможців впевнено дебютував Готфрі – 14 очок. А найрезультативнішим став уже досвідчений в команді Салліван, який встигав атакувати і захищатися – 17 очок, 15 підбирань. У гостей вже звично продуктивно зіграв Петерсон – 22 очка, 8 підбирань. Підтримки Адедирана (10 очок, 10 підбирань) не вистачило для загального успіху Миколаєва.

Хімік у наступному поєдинку гратиме 28 лютого в Дніпрі. Миколаїв до перерви на матчі збірної ще зіграє 15 лютого в Одесі.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
13 лютого

Хімік - Миколаїв 73:70 (17:17, 25:17, 15:19, 16:17)

Раніше, Дніпро переміг Харківських Соколів та вийшов у лідери Суперліги.

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