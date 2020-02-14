Хімік переміг Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Хімік вдома завдав поразки Миколаєву.
У переможців впевнено дебютував Готфрі – 14 очок. А найрезультативнішим став уже досвідчений в команді Салліван, який встигав атакувати і захищатися – 17 очок, 15 підбирань. У гостей вже звично продуктивно зіграв Петерсон – 22 очка, 8 підбирань. Підтримки Адедирана (10 очок, 10 підбирань) не вистачило для загального успіху Миколаєва.
Хімік у наступному поєдинку гратиме 28 лютого в Дніпрі. Миколаїв до перерви на матчі збірної ще зіграє 15 лютого в Одесі.
Хімік - Миколаїв 73:70 (17:17, 25:17, 15:19, 16:17)
Раніше, Дніпро переміг Харківських Соколів та вийшов у лідери Суперліги.
Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.