Дніпро переміг Харківських Соколів та вийшов у лідери Суперліги

Дніпро очолив турнірну таблицю Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української Суперліги Харківські Соколи приймали Дніпро.

Гості із перших хвилин матчу заволоділи ініціативою та весь матч вели у зустрічі. Завдяки перемозі Дніпро став лідером Суперліги.

Найефективнішим гравцем матчу став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко, у якого в активі 13 очок, 7 підбирань та 3 передачі (РЕ 21). У господарів варто відзначити Каріма Джамара – американський захисник хакрів’ян завершив матч з 27 очками

Суперліги Парі-Матч - Регулярний чемпіонат

12 лютого

Харківські Соколи – Дніпро 90:93 (17:27, 16:22, 27:21, 30:23)

Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.