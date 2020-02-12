Мессі став найкращим гравцем української Суперліги

Cередні показники Брюса Мессі у січні: 24,8 очки + 4,4 підбирання + 3,2 результативні передачі

Лідер БК Одеса Брюс Мессі став найкращим гравцем січня у Суперлізі Парі-Матч.

Про це повідомляє fbu.ua.

Мессі допоміг БК Одеса здобути 3 перемоги у 5 іграх і піднятися на 5 сходинку. ДТакож в одному із виграних матчів гравець установив дійсний рекорд сезону за рейтингом ефективності – 45 (40 очок, 7 підбирань, 3 перехоплення 14 з 20 кидків з гри і 8/8 зі штрафних у поєдинку БК Одеса - Харківські Соколи).

На визначення MVP місяця впливало голосування уболівальників, представництво гравця у складі символічних збірних туру протягом зазначеного періоду і рішення експертів TM Parimatch.

Загалом, підсумковий рейтинг січня виглядає так:

Брюс Мессі Одеса: 7 + 6 + 10 = 23

Діон Райт Черкаські Мавпи: 5 + 6 = 11

В’ячеслав Петров Київ-Баскет: 3,5 + 6 = 9,5

Квентін Петерсон Миколаїв: 9

Денис Лукашов Прометей: 8

Генрі Дугат Дніпро: 6

Льюїс Салліван Хімік: 2 + 3 = 5

Брендон Рендольф Запоріжжя: 3,5

Андрій Мироненко Запоріжжя: 6 + 3 = 9

Майкл Маєрс, Деон Едвін, Моріс Крік (усі 3 Прометей), Марек Класен і Сергій Павлов (обидва Київ-Баскет), Джервон Перслі Запоріжжя і Джаред Террел Дніпро, по 3.

Карім Джамар Харківські Соколи: 1.

Нагадаємо, Дніпро отримає шанс очолити турнірну таблицю.