Мессі став найкращим гравцем української Суперліги

Джерело - fbu.ua.
Лідер БК Одеса Брюс Мессі став найкращим гравцем січня у Суперлізі Парі-Матч.
Про це повідомляє fbu.ua.
Мессі допоміг БК Одеса здобути 3 перемоги у 5 іграх і піднятися на 5 сходинку. ДТакож в одному із виграних матчів гравець установив дійсний рекорд сезону за рейтингом ефективності – 45 (40 очок, 7 підбирань, 3 перехоплення 14 з 20 кидків з гри і 8/8 зі штрафних у поєдинку БК Одеса - Харківські Соколи).
На визначення MVP місяця впливало голосування уболівальників, представництво гравця у складі символічних збірних туру протягом зазначеного періоду і рішення експертів TM Parimatch.
Загалом, підсумковий рейтинг січня виглядає так:
Нагадаємо, Дніпро отримає шанс очолити турнірну таблицю.