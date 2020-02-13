Хімік підписав американського форварда

Годфрі став гравцем клубу з Южного

Джерело - БК Хімік.

БК Хімік підписав контракт з американським форвардом Келвіном Годфрі (1990 р.н., 204 см).

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Годфрі почав сезон 2019/2020 в естонській команді Калев. У чемпіонаті Естонії в середньому набирав по 12,8 очок, 7 підбирань і 1,8 асистів за гру. У Єдиній лізі ВТБ приносив команді 5,5 очок, робив 2,3 підбори за матч.

Українські вболівальники знають Келвіна за його виступами в складі Будівельника у сезоні 2016/2017 - гравець провів за клуб 8 матчів, де набирав в середньому 10 очок і робив 6 підбирань за гру, але сезон в Україні не дограв, і не отримав титул з київським клубом.

За свою кар'єру Келвін Годфрі пограв в Малайзії, Уругваї, Бахрейні, Республіці Чехії, два сезони в чемпіонаті Туреччини; за версією сайту Євробаскет - найкращий гравець захисного плану ТБЛ 2019 року, учасник півфіналу чемпіонату Туреччини ТБЛ з командою Коньяспор.

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