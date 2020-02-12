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Браянта і його доньку поховали 7 лютого

Сьогодні 13:43 513 0
Тіло легендарного баскетболіста поховали
Браянта і його доньку поховали 7 лютого
#Браянт, #НБА

Джерело - sport.ua.

7 лютого відбулися похорони легендарного гравця НБА Кобі Браянта і його 13-річної дочки Джанни.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Церемонія відбулася у Меморіальному парку Pacific View в Корона-дель-Мар, Каліфорнія. 

Офіційна церемонія прощання з Брайантом відбудеться 24 лютого на арені Лос-Анджелес Лейкерс Стейплс-центр.

Нагадаємо, Браянт загинув в результаті аварії приватного гелікоптера в каліфорнійському місті Калабасас. На борту знаходилося 9 осіб, в тому числі і дочка легендарного баскетболіста Джанна Марія Оноре.

Раніше, на церемонії Оскар вшанували пам’ять Кобі Браянта.

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