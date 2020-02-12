Браянта і його доньку поховали 7 лютого

Джерело - sport.ua.
7 лютого відбулися похорони легендарного гравця НБА Кобі Браянта і його 13-річної дочки Джанни.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Церемонія відбулася у Меморіальному парку Pacific View в Корона-дель-Мар, Каліфорнія.
Офіційна церемонія прощання з Брайантом відбудеться 24 лютого на арені Лос-Анджелес Лейкерс Стейплс-центр.
Нагадаємо, Браянт загинув в результаті аварії приватного гелікоптера в каліфорнійському місті Калабасас. На борту знаходилося 9 осіб, в тому числі і дочка легендарного баскетболіста Джанна Марія Оноре.
Раніше, на церемонії Оскар вшанували пам’ять Кобі Браянта.