Браянта і його доньку поховали 7 лютого

Тіло легендарного баскетболіста поховали

7 лютого відбулися похорони легендарного гравця НБА Кобі Браянта і його 13-річної дочки Джанни.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Церемонія відбулася у Меморіальному парку Pacific View в Корона-дель-Мар, Каліфорнія.

Офіційна церемонія прощання з Брайантом відбудеться 24 лютого на арені Лос-Анджелес Лейкерс Стейплс-центр.

Нагадаємо, Браянт загинув в результаті аварії приватного гелікоптера в каліфорнійському місті Калабасас. На борту знаходилося 9 осіб, в тому числі і дочка легендарного баскетболіста Джанна Марія Оноре.

Раніше, на церемонії Оскар вшанували пам’ять Кобі Браянта.