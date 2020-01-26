 Легендарний Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. ФОТО | Баскетбол | Champion.com.ua
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Легендарний Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі

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Легендарний Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі
#Браянт, #НБА

Джерело - TMZ Sports.

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув на 42-у році життя.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Кобі потрапив у авіакатастрофу на власному вертольоті. На борту з ним було щонайменше 4 людини. Ніхто з пасажирів не вижив.

Кобі Брайант виступав у складі Лос-Анджелес Лейкерс всю свою кар'єру. Завершив він її у 2016 році.

За 20 сезонів у лізі став п'ятиразовим чемпіоном НБА і одним з найрезультативніших гравців в історії. На його рахунку 33 643 набраних очка - це третій показник за всю історію ліги.

Нагадаємо, на ралі Дакар загинув чемпіон світу.

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