Легендарний Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі

Джерело - TMZ Sports.
Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув на 42-у році життя.
Про це повідомляє TMZ Sports.
Кобі потрапив у авіакатастрофу на власному вертольоті. На борту з ним було щонайменше 4 людини. Ніхто з пасажирів не вижив.
Кобі Брайант виступав у складі Лос-Анджелес Лейкерс всю свою кар'єру. Завершив він її у 2016 році.
За 20 сезонів у лізі став п'ятиразовим чемпіоном НБА і одним з найрезультативніших гравців в історії. На його рахунку 33 643 набраних очка - це третій показник за всю історію ліги.
Нагадаємо, на ралі Дакар загинув чемпіон світу.