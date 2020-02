Під час вручення кінопремії Оскар в Лос-Анджелесі було вшановано пам’ять загиблого у січні славетного американського баскетболіста Кобі Браянта.

Браянт загинув разом з донькою та ще сімома людьми в авіакатастрофі 26 січня 2020 року. Баскетболіст є лауреатом премії Оскар. Він виграв нагороду за 2 роки після завершення кар'єри, у 2018 році, в номінації Кращий анімаційний короткометражний фільм за картину Дорогий баскетбол.

Режисер Спайк Лі прийшов на церемонію в спеціальному костюмі, який був виконаний у кольорах Лос-Анджелес Лейкерс із нашитим на спині та комірі номером 24, під яким Кобі Браянт виступав за команду.

Spike Lee honored Kobe Bryant at the #Oscars. The late basketball star's jersey number is stitched onto the filmmaker's suit: pic.twitter.com/6JZpFwNnDP — AJ+ (@ajplus) February 10, 2020

Переможець у номінації Кращий анімаційний короткометражний фільм 2020 року, Меттью Ей Черрі, присвятив свою нагороду Кобі Браянту.

Співачка Біллі Айлиш виконала пісню The Beatles - Yesterday - в пам'ять про померлих за останній рік видатних діячів кінематографу. Фотографія Кобі Браянта була продемонстрована першою під час відеосупроводу виступу.

Billie Eillish performed ‘Yesterday’ for the #Oscars In Memoriam

The first person honored in the tribute was Kobe Bryant 💜💛pic.twitter.com/JNHLNx01xJ — Natasha Del Riego (@natashaaa__) February 10, 2020

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua