 На церемонії Оскар вшанували пам’ять Кобі Браянта. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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На церемонії Оскар вшанували пам’ять Кобі Браянта

Сьогодні 16:04 Valeriy Ruchka 241 0
На церемонії Оскар вшанували пам’ять Кобі Браянта

Під час вручення кінопремії Оскар в Лос-Анджелесі було вшановано пам’ять загиблого у січні славетного американського баскетболіста Кобі Браянта.

Браянт загинув разом з донькою та ще сімома людьми в авіакатастрофі 26 січня 2020 року. Баскетболіст є лауреатом премії Оскар. Він виграв нагороду за 2 роки після завершення кар'єри, у 2018 році, в номінації Кращий анімаційний короткометражний фільм за картину Дорогий баскетбол.

Режисер Спайк Лі прийшов на церемонію в спеціальному костюмі, який був виконаний у кольорах Лос-Анджелес Лейкерс із нашитим на спині та комірі номером 24, під яким Кобі Браянт виступав за команду.

Переможець у номінації Кращий анімаційний короткометражний фільм 2020 року, Меттью Ей Черрі, присвятив свою нагороду Кобі Браянту.

Співачка Біллі Айлиш виконала пісню The Beatles - Yesterday - в пам'ять про померлих за останній рік видатних діячів кінематографу. Фотографія Кобі Браянта була продемонстрована першою під час відеосупроводу виступу.

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