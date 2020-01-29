Ягупова знову найкраща після визнання MVP туру Євроліги

Ягупова залишається лідером результативності Євроліги

Джерело - ФБУ.

Фенербахче капітана збірної України Аліни Ягупової переміг на виїзді італійську Фаміла Скіо в матчі 12-го туру групового етапу Євроліги – 75:54.

Про це повідомляє ФБУ.

Наша баскетболістка знову стала найкращою в складі своєї команди. За 35:56 вона набрала 29 очок, 5 підбирань, 2 передачі.

Це вже 10-та перемога Фенербахче в 12-ти поєдинках. Стамбульці очолюють турнірну таблицю групи. Раніше команда вже гарантувала собі участь у чвертьфіналі.

Ягупова залишається лідером результативності Євроліги – 21,6 очка за матч.

Також українку вболівальники визнали MVP 11-го туру.

Нагадаємо, збірна України втратила позиції у рейтингу сили ФІБА.

Раніше, Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги.