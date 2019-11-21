Збірна України втратила позиції у рейтинзі сили ФІБА

Опустилися з восьмого на 12-те місце

Джерело - ФБУ.

Жіноча національна збірна України опустилася з восьмого на 12-те місце в рейтинзі сили ФІБА серед учасників кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2021 року.

Про це повідомляє ФБУ.

Нагадаємо, наша команда в першому відбірковому вікні програла на виїзді Бельгії (66:83) та перемогла в Харкові Португалію (72:60).

Щодо збірної України, експерти зазначають невиразну гру проти бельгійок та єдиний передбачуваний позитивний фактор – впевнені дії капітана команди Аліни Ягупової.

Наступні матчі кваліфікації ЄвроБаскета-2021 відбудуться за рік. Наша команда зіграє 12 листопада вдома проти Фінляндії та 15 листопада також вдома проти Бельгії.