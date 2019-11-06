Українка Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги

Ягупова набрала 24 очки у матчі з Гдинею

Джерело - ФБУ.

Капітан збірної України Аліна Ягупова ввійшла в збірну третього ігрового тижня жіночої Євроліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Вона допомогла своєму Фенербахче перемогти вдома польську Гдиню – 68:48.

За 37:10 хвилин Ягупова набрала 24 очки, 10 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

У Фенербахче дві перемоги в трьох матчах. У наступному турецька команда грає 6 листопада на виїзді проти курського Динамо.

Напередодні тренерський штаб збірної України назвав Ягупову у розширеному списку гравців, які готуватимуться до відбіркових матчів чемпіонату Європи 2021 року проти Бельгії (14 листопада, на виїзді) та Португалії (17 листопада, Харків).

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