Браянта включать до Зали слави у 2020 році

Легендарний захисник Лейкерс Кобі Браянт, який загинув в результаті аварії гелікоптера 26 січня, буде включений до Зали слави у 2020 році.

Про це голова Зали слави Джеррі Коланджело заявив інсайдеру Шемс Чарану.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.



"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be."