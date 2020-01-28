Браянта включать до Зали слави у 2020 році

Кобі загинув у авіакатастрофі

Джерело - Чемпіон.

Легендарний захисник Лейкерс Кобі Браянт, який загинув в результаті аварії гелікоптера 26 січня, буде включений до Зали слави у 2020 році.

Про це голова Зали слави Джеррі Коланджело заявив інсайдеру Шемс Чарану.

"Ця церемонія обіцяє бути найбільш грандіозною в історії, з огляду на, що в Зал слави будуть включені Кобі, Тім Данкан і Кевін Гарнетт. Ми будемо вшановувати Кобі так, як він цього заслуговує", - зазначив Коланджело.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.



"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be." — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2020

Нагадаємо, нападник ПСЖ Неймар присвятив один зі своїх голів у матчі проти Лілля (2:0) загиблому баскетболістові.