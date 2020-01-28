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Браянта включать до Зали слави у 2020 році

Сьогодні 10:41 193 0
Кобі загинув у авіакатастрофі
Браянта включать до Зали слави у 2020 році
#Браянт, #Зал слави

Джерело - Чемпіон.

Легендарний захисник Лейкерс Кобі Браянт, який загинув в результаті аварії гелікоптера 26 січня, буде включений до Зали слави у 2020 році.

Про це голова Зали слави Джеррі Коланджело заявив інсайдеру Шемс Чарану.

"Ця церемонія обіцяє бути найбільш грандіозною в історії, з огляду на, що в Зал слави будуть включені Кобі, Тім Данкан і Кевін Гарнетт. Ми будемо вшановувати Кобі так, як він цього заслуговує", - зазначив Коланджело.

Нагадаємо, нападник ПСЖ Неймар присвятив один зі своїх голів у матчі проти Лілля (2:0) загиблому баскетболістові.

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