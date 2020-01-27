Неймар: Я знав Браянта, і присвятив гол, щоб віддати йому належне

27-річний нападник французького ПСЖ Неймар присвятив гол легенді НБА Кобі Браянту, щоб віддати йому належне.

Про це бразилець заявив в інтерв'ю Goal.com.

"У перерві я вирішив подивитися повідомлення в соціальних мережах і побачив, що Кобі загинув. Це велика печаль для світу спорту і для всіх нас, не тільки для шанувальників баскетболу, він зробив дуже багато для спорту в цілому. Я знав його, і присвятив гол, щоб віддати йому належне", - сказав Неймар.