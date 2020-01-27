Даллас вивів з обігу 24-й номер Браянта

Кобі хоч і не грав за Маверікс, у клубі вирішили вшанувати його пам'ять

Власник Даллас Маверікс Марк К'юбан вирішив вивести з обігу номер 24, під яким грав легендарний Кобі Браянт, який загинув в результаті аварії гелікоптера.

Про це К'юбан заявив в інтерв'ю журналісту Шемсу Чаранію.

"Наша організація вирішила, що номер 24 більше ніколи не буде використовуватися жодним з гравців Даллас Маверікс", - зазначив К'юбан.

Dallas Mavericks owner Mark Cuban: "Our organization has decided that the number 24 will never again be worn by a Dallas Maverick.” — Shams Charania (@ShamsCharania) 27 января 2020 г.

Браянт завершив кар'єру в 2016-му році. Він 5 разів ставав чемпіоном НБА, 18 раз взяв участь в Матчі зірок, був визнаний MVP ліги в 2008-му році.

Нагадаємо, нападник ПСЖ Неймар присвятив один зі своїх голів у матчі проти Лілля (2:0) загиблому баскетболістові.