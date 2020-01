Даллас вивів з обігу 24-й номер Браянта

Власник Даллас Маверікс Марк К'юбан вирішив вивести з обігу номер 24, під яким грав легендарний Кобі Браянт, який загинув в результаті аварії гелікоптера.

Про це К'юбан заявив в інтерв'ю журналісту Шемсу Чаранію.

Dallas Mavericks owner Mark Cuban: "Our organization has decided that the number 24 will never again be worn by a Dallas Maverick.”