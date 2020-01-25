Михайлюк набрав 14 очок у матчі із Мемфісом

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Детройта Святослав Михайлюк набрав 14 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Мемфіса.
Українець вийшов у стартовому складі та провів на майданчику 32 хвилини. Протягом цього часу віг реалізував 2 з 7 дальніх кидків.
Для українця цей матч став 40-м у нинішньому сезоні. В середньому Михайлюк набирає 8,4 очка за гру.
НБА. Регулярний чемпіонат
24 січня
Детройт - Мемфіс 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)
Раніше, Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто.
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