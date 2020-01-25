Михайлюк набрав 14 очок у матчі із Мемфісом

Святослав Михайлюк відіграв 32 хвилини у матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк набрав 14 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Мемфіса.

Українець вийшов у стартовому складі та провів на майданчику 32 хвилини. Протягом цього часу віг реалізував 2 з 7 дальніх кидків.

Для українця цей матч став 40-м у нинішньому сезоні. В середньому Михайлюк набирає 8,4 очка за гру.

НБА. Регулярний чемпіонат

24 січня

Детройт - Мемфіс 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

Раніше, Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто.

Нагадаємо, Торонто обіграло Філадельфію.