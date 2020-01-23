 Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто, Атланта із Ленем обіграла Кліпперс. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто, Атланта із Ленем обіграла Кліпперс. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:33 188 0
У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.
Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто, Атланта із Ленем обіграла Кліпперс. Результати матчів НБА
#НБА, #Михайлюк, #Лень

Джерело - Чемпіон.

Двоє українських баскетболістів в НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень допомогли своїм командам здобути перемоги у регулярному чемпіонаті.

Український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк вийшовши у стартовій п'ятірці у матчы проти Сакраменто та записав в актив 13 очок (1/1 двоочкових, 2/3 триочкових, 5/5 штрафних), 3 підбирання, 1 перехоплення та 1 блок-шот при 3 втратах і 4 фоли за 29 хвилин.

У свою чергу центровий Атланти Олексій Лень набрав сім очок в переможному матчі регулярного сезону НБА з Лос-Анджелес Кліпперс.

НБА. Регулярний чемпіонат

23 січня

Детройт - Сакраменто 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

Атланта - Лос-Анджелес Кліпперс 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)

Нагадаємо, Михайлюк у ТОП-5 рейтингу НБА за унікальним показником.

Раніше, Ліллард встановив історичне досягнення в НБА.

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