Визначено стартові п'ятірки Матчу Зірок Суперліги

Визначали п’ятірки вболівальники

Джерело - ФБУ.

1 лютого київський Палац спорту прийматиме довгоочікуваний Матч Зірок Суперліги-2020.

Про це повідомляє ФБУ.

Нарешті сталі відомі стартові п’ятірки матчу, який пройде у традиційному форматі Зірок України проти Зірок Легіону. Визначали п’ятірки вболівальники, які активно брали участь у голосуванні.

Збірна Зірок України: Максим Луценко (Миколаїв, 25%), Кирило Марченко (Хімік, 18%), Олексій Онуфрієв (Миколаїв, 12%), Андрій Войналович (Хімік, 17%), Макс Конате (Прометей, 19%)

Збірна Зірок Легіону: Генрі Дугат (Дніпро, 12%), Квентін Петерсон (Миколаїв, 38%), Кіндал Хілл (Київ-Баскет, 14%), Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи, 13%), Рамел Браун (Одеса, 17%)

Відзначимо, що серед легіону велику кількість голосів отримав і центровий Миколаєва Кервін Брістол (15%), однак за регламентом Матчу Зірок лише три гравці з однієї команди можуть бути представлені в стартових п'ятірках. Ще по 5 гравців до кожної з команд, які зіграють у Матчі Зірок, визначать тренери клубів Суперліги Парі-Матч і ще по 2 баскетболісти буде визначено Федерацією баскетболу України, як організатором івента. Вибір тренерів буле оголошено вже завтра, 22 січня.

Також представляємо тренерів команд — командою України керуватимуть головний тренер Дніпра Денис Журавльов та керманич Хіміка Віталій Степановський.

Легіон очолюватиме латвійський тандем — Карліс Муйжнієкс (Прометей) та Айнарс Багатскіс (Київ-Баскет).

Раніше, Прометей переграв Миколаїв.

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.